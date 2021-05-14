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Присяжные признали виновными фигурантов дела о перестрелке в Москва-сити в ноябре 2017 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Лелу Кокая.

Уточняться, что на скамье подсудимых находятся Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов.

"Коллегией присяжных заседателей Исмаилов М.И. признан виновным в совершении хулиганства, совершенного с применением оружия, в покушении на убийство, хранении и незаконном ношении оружия", – рассказала Кокая.

Она добавила, что Хамидов был признан виновным в совершении аналогичных преступлений.

Перестрелка в "Москва-Сити" произошла 17 ноября 2017 года. Стрельба развязалась в башне "Око" между телохранителями двух бизнесменов. Среди шести пострадавших – сотрудники ЧОПа, один из раненых позднее скончался в больнице.

Сообщалось, что охранники попросили водителя Mercedes припарковаться правильно, чтобы не мешать проходу гостей в здание. Вместо этого из вставших рядом авто вышли несколько человек и прошли в здание. После этого послышались крики и стрельба.