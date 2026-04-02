02 апреля, 19:30
В Москве проведут проверку после информации о хищении картин на 9 млн рублей
В Москве проверяют информацию об ограблении галереи. Похищены картины стоимостью более 9 миллионов рублей. Об этом сообщила сотрудница выставочного пространства в Хохловском переулке.
Пропажу обнаружили после описи. Среди исчезнувших произведений искусства, в частности, работы художников Александра Бенуа и Андрея Рябушкина. Также пропали документы на картины. Собственники требуют их вернуть.
