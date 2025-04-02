Следователи ищут продавца опасной пиротехники в Истре

Следователи устанавливают магазин, который продал школьнику опасную пиротехнику в подмосковной Истре. По данным ведомства, пятиклассник пронес петарду в школу и подкинул ее в рюкзак одноклассника. После взрыва по классу распространилось неизвестное вещество.

Госпитализированы две девочки, еще девять учеников получили помощь на месте. Основной диагноз – отравление парами. Возбуждено уголовное дело.

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