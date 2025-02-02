Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 11:15

Происшествия

В Москве расследуют отравление группы детей

В Москве расследуют отравление группы детей

Не менее шести детей отравились в гостинице на юго-востоке Москвы

Новости регионов: на Камчатке введен в режим повышенной готовности из-за вулкана

Новости мира: в Калифорнии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Прокуратура выясняет обстоятельства массового отравления детей на юго-востоке Москвы

Новости регионов: в Анапе тестируют установку для очистки песка от мазута

На 36-м километре МКАД произошло смертельное ДТП

Новости регионов: пожар произошел в отеле в Адыгее

Автоинспекторы выясняют подробности аварии на Можайском шоссе

Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на Можайском шоссе

Группа детей отравилась на юго-востоке столицы. Они приехали в Москву на хореографический конкурс и проживали в гостинице на улице 2-й квартал Капотни. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивают врачи.

Прокуратура взяла ситуацию на контроль, следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они изымают продукты питания и документацию. По информации СМИ, дети обратились за медицинской помощью после употребления еды из службы доставки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика