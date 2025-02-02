В Москве расследуют отравление группы детей

Группа детей отравилась на юго-востоке столицы. Они приехали в Москву на хореографический конкурс и проживали в гостинице на улице 2-й квартал Капотни. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивают врачи.

Прокуратура взяла ситуацию на контроль, следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они изымают продукты питания и документацию. По информации СМИ, дети обратились за медицинской помощью после употребления еды из службы доставки.

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