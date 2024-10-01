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Новости

01 октября, 19:30

Происшествия

Новости мира: тайфун Кратон надвигается на Тайвань

Новости мира: тайфун Кратон надвигается на Тайвань

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На Тайвань надвигается тайфун Кратон. Он вызвал подтопления и оползни в горах, хотя и не достиг своей максимальной силы. Так, камни заблокировали автомобильный тоннель, когда там проезжали 14 человек. Однако никто не пострадал.

В Шанхае мужчина напал с ножом на покупателей супермаркета. 18 человек получили ранения, трое из них позже скончались в больнице. Прибывшая на место полиция арестовала 37-летнего мужчину. На допросе он рассказал, что разозлился на людей, делающих покупки, из-за личных финансовых проблем.

В Непале в результате наводнения и оползней погибли как минимум 200 человек, еще больше 100 фигурируют в списке пропавших без вести. Целые районы оказались под водой после того, как страну накрыли самые сильные за последние 20 лет муссонные дожди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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