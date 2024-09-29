Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 16:15

Происшествия

Новости мира: жертвами наводнения в Непале стали более 100 человек

Новости мира: жертвами наводнения в Непале стали более 100 человек

Пожар на мебельном комбинате в Барнауле охватил 6 тыс "квадратов"

Административное здание горит в Барнауле

Новости мира: мировые лидеры продолжают обсуждать убийство лидера "Хезболлы"

Новости регионов: крупный лесной пожар произошел в Самарской области

Владелец АЗС под Махачкалой, где произошел взрыв, задержан

Движение грузовых поездов приостановлено в Самарской области

Новости регионов: в результате взрыва на АЗС в Дагестане погибли 13 человек

В районе поселка Газопровод столкнулись два грузовика

Новости мира: "Хезболла" объявила о гибели своего лидера Насруллы

Жертвами наводнения в Непале стали более 100 человек. Около 70 числятся пропавшими без вести. Там выпало рекордное количество осадков. Больше всего пострадали центральная и восточная части.

В ЮАР обнаружили самого старого человека в Мире. Маргарет Мариц отпраздновала свой 118 день рождения. Женщина отметила это событие в доме престарелых в окружении своих 14 детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияобществоза рубежомвидеоКарина ИльинаЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика