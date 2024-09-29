29 сентября, 16:15Происшествия
Новости мира: жертвами наводнения в Непале стали более 100 человек
Жертвами наводнения в Непале стали более 100 человек. Около 70 числятся пропавшими без вести. Там выпало рекордное количество осадков. Больше всего пострадали центральная и восточная части.
В ЮАР обнаружили самого старого человека в Мире. Маргарет Мариц отпраздновала свой 118 день рождения. Женщина отметила это событие в доме престарелых в окружении своих 14 детей.
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