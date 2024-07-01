Новости мира: 13 человек стали жертвами селя в Киргизии

13 человек погибли при сходе селя на юге Киргизии. Об этом сообщили в МЧС. Поток унес с собой автомобиль, где находилась семья с тремя детьми. Отрезанными от внешнего мира оказались более 1 300 человек, которых вывозили из заблокированных поселков с помощью спасателей. Ликвидацией продолжающихся стихийных бедствий в стране занимаются сотни человек.

Тем временем новый лесной пожар начался к югу от Афин. Десятки спасателей и экипажи 17 самолетов пытаются справиться с огнем. Пока он распространяется по малонаселенному району, находящемуся в 35 километрах от столицы Греции.

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