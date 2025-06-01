Пассажиров из Брянской области доставят в Москву резервным поездом

Пассажиров поезда, оказавшихся в зоне ЧП в Брянской области, доставят в Москву резервным составом. Поезд уже в пути и прибудет на Киевский вокзал около 10 утра. Здесь их будут встречать бригады медиков и психологов, чтобы при необходимости оказать оперативную помощь.

Накануне поезд Климово – Москва оказался под завалами после обрушения моста. В результате десятки человек получили травмы.

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