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01 июня, 07:15

Происшествия

Пассажиров из Брянской области доставят в Москву резервным поездом

Пассажиров из Брянской области доставят в Москву резервным поездом

Резервный состав доставит в Москву пассажиров пострадавшего поезда в Брянской области

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Пассажиров поезда, оказавшихся в зоне ЧП в Брянской области, доставят в Москву резервным составом. Поезд уже в пути и прибудет на Киевский вокзал около 10 утра. Здесь их будут встречать бригады медиков и психологов, чтобы при необходимости оказать оперативную помощь.

Накануне поезд Климово – Москва оказался под завалами после обрушения моста. В результате десятки человек получили травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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