Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 1 мая.

Число пострадавших при пожаре в Южном Бутове увеличилось до двух. Об их состоянии пока ничего не известно. На Старопотаповской улице загорелись два частных деревянных дома. На место приехали более тридцати спасателей и 8 единиц спецтехники.

Мокрый снег ожидается в Москве в ночь на 2 мая. Синоптики предупреждают, что видимость на дороге ухудшится до 600 метров. Водителям рекомендуют не выезжать на летней резине.

Власти Курской области запросили у главы МЧС дополнительную группу сапёров для разминирования освобожденных сел в регионе. Местные жители уже начали возвращаться в свои дома. Сейчас там работает много волонтеров, в том числе из Москвы. Они помогают восстанавливать школы, больницы и жилые дома.



