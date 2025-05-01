Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

Новости

01 мая, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 мая

Около 400 участников несанкционированных акций задержали в Стамбуле

Один человек пострадал из-за пожара в Южном Бутове

Два частных деревянных дома загорелись в Южном Бутове

Новости мира: в Венесуэле подняли большую копию Знамени Победы

Парковку возле магазина затопило в Красногорске

Два автомобиля столкнулись на Новорижском шоссе

Новости мира: леса загорелись на окраинах Иерусалима

Новости мира: вулкан Этна начал извергаться в Италии

Два грузовика столкнулись в Ленинском округе в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 1 мая.

Число пострадавших при пожаре в Южном Бутове увеличилось до двух. Об их состоянии пока ничего не известно. На Старопотаповской улице загорелись два частных деревянных дома. На место приехали более тридцати спасателей и 8 единиц спецтехники.

Мокрый снег ожидается в Москве в ночь на 2 мая. Синоптики предупреждают, что видимость на дороге ухудшится до 600 метров. Водителям рекомендуют не выезжать на летней резине.

Власти Курской области запросили у главы МЧС дополнительную группу сапёров для разминирования освобожденных сел в регионе. Местные жители уже начали возвращаться в свои дома. Сейчас там работает много волонтеров, в том числе из Москвы. Они помогают восстанавливать школы, больницы и жилые дома.

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