Штраф в размере 100 тыс руб выписали родителям подростков, выбросивших самокат из поезда

Штраф в размере 100 тысяч рублей выписали родителям подростков, которые выбросили прокатные самокат и велосипед из поезда. Об этом сообщили в Дептрансе столицы.

Ранее стало известно, что несколько детей ехали на электричке МЦД-4. Они открыли двери поезда и во время движения выбросили на пути самокат и велосипед. В Дептрансе напомнили, что за такие случаи ставят на учет в полиции. Аккаунты нарушителей уже заблокировали. Их родителей оштрафовали не только за аренду транспорта несовершеннолетними, но и обязали их возместить ущерб.

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