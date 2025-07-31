Российские войска заняли Часов Яр в ДНР

Российские военные заняли Часов Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

Это произошло в результате наступления подразделений "Южной" группировки войск на краматорско-дружковском направлении. За время операции десантники прошли более 20 километров под непрерывными атаками артиллерии и беспилотниками ВСУ.

Было зачищено более 4 тысяч зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих. По оценкам экспертов, это очень важный шаг для общего хода СВО. Российских военных уже поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

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