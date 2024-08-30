Российский экипаж вертолета Ми-28 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28 ВС РФ ракетным ударом уничтожил живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области. А расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" сожгли несколько единиц бронетехники противника, в том числе западного производства.

Кроме того, российская армия из ракетного комплекса "Искандер-М" поразила стоянку военной техники ВСУ, замаскированную под промзону под Сумами на северо-востоке Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

