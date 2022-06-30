Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. При этом обе страны имеют непростую ситуацию с экономикой. Первое государство неоднократно допускало дефолт по государственным облигациям, а второе долгие годы живет в условиях жестких санкций США.

Однако Иран может дать БРИКС новые возможности в области логистики и поставок энергоресурсов, а Аргентина – в области продовольственной безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

