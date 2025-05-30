Илон Маск покинул пост в администрации США

Белый дом поблагодарил предпринимателя Илона Маска за службу – миллиардер уходит с поста главы департамента эффективности правительства США. Его миссией была цифровизация и сокращение госрасходов, но планы по реформам столкнулись с новым курсом администрации президента Дональда Трампа.

Ключевым моментом стал так называемый "большой красивый закон", предполагающий снижение налогов и рост предельного госдолга. Маск выступил против и публично раскритиковал законопроект, после чего стало известно о его отставке.

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