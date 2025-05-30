Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 07:45

Политика

Илон Маск покинул пост в администрации США

Илон Маск покинул пост в администрации США

Еще три населенных пункта перешли под контроль российских войск в зоне СВО

Турция ожидает делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле

Новости мира: митинг против президента Турции Эрдогана прошел в Стамбуле

Военный эксперт рассказал о стратегическом значении села Зеленое Поле в ДНР

Новости мира: Илон Маск покинет пост главы DOGE из-за разногласий в Белом доме

ВС РФ выбили ВСУ из сел Зеленое поле и Константиновка

ГД приняла в первом чтении закон о лишении водительских прав за лекарственное опьянение

Россия предлагает Украине встречу в Стамбуле 2 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 мая

Белый дом поблагодарил предпринимателя Илона Маска за службу – миллиардер уходит с поста главы департамента эффективности правительства США. Его миссией была цифровизация и сокращение госрасходов, но планы по реформам столкнулись с новым курсом администрации президента Дональда Трампа.

Ключевым моментом стал так называемый "большой красивый закон", предполагающий снижение налогов и рост предельного госдолга. Маск выступил против и публично раскритиковал законопроект, после чего стало известно о его отставке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика