Новости мира: ЦИК Грузии просит прокуратуру проверить слова президента о выборах

ЦИК Грузии просит прокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов. В комиссии добавили, что готовы сотрудничать со следствием и предоставлять необходимую для расследования информацию.

Сильное наводнение продолжается в испанском городе Валенсия. Некоторые улицы полностью затоплены, а машины фактически плывут по ним. Повреждены десятки автомобилей, в воде магазины и рестораны.

Газопровод прорвало в пустыне Саудовской Аравии. Среди песков образовалась большая воронка, из которой выбивались яркие языки пламени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

