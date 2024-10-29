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29 октября, 23:30

Политика

Новости мира: ЦИК Грузии просит прокуратуру проверить слова президента о выборах

Новости мира: ЦИК Грузии просит прокуратуру проверить слова президента о выборах

Новости регионов: дачная амнистия распространена на капитальные хозяйственные постройки

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Новости мира: в Тбилиси завершился митинг против итогов парламентских выборов

ЦИК Грузии просит прокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов. В комиссии добавили, что готовы сотрудничать со следствием и предоставлять необходимую для расследования информацию.

Сильное наводнение продолжается в испанском городе Валенсия. Некоторые улицы полностью затоплены, а машины фактически плывут по ним. Повреждены десятки автомобилей, в воде магазины и рестораны.

Газопровод прорвало в пустыне Саудовской Аравии. Среди песков образовалась большая воронка, из которой выбивались яркие языки пламени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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