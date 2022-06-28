ВС Украины выпустили по Ясиноватой 10 ракет из "Градов", сообщили в ДНР.

За первые дни непогоды в Крыму выпало свыше 100 миллиметров осадков впервые за 100 лет.

Таблички "Переходите пешком" установили еще на 23 улицах Москвы.

