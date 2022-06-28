Лавров назвал шизофренией заявления западных лидеров о поставках оружия Украине

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поведение политиков Запада, которые намерены тратить деньги Европейского фонда мира на вооружение для Украины, можно назвать шизофренией.

"С заявлениями о недопустимости каких-либо переговоров в нынешних условиях регулярно выступают то Борис Джонсон, то Олаф Шольц, то Жозеп Боррель, которые постоянно призывают тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира. Шизофрения в известной степени здесь проявляется", – приводит слова министра ТАСС.

Лавров подчеркнул, что поставки оружия на Украину только затянут конфликт.

"Нам представляется подобная линия, которую Запад занял, абсолютно контрпродуктивной и вредной. Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт", – заключил министр.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в течение недели Вашингтон может объявить о поставках Киеву систем ПРО средней и большой дальности и другого вооружения.

Посол РФ в США Анатолий Антонов, в свою очередь, отметил, то длящиеся поставки оружия Украине со стороны Соединенных Штатов только еще больше обостряют конфликт. При этом, по словам Антонова, своим провокационным поведением Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам гражданского населения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.