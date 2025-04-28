Новости мира: в Париже прошла акция протеста против политики Макрона

В Париже состоялась многотысячная демонстрация, участники которой требовали выхода Франции из НАТО и Евросоюза, а также отставки президента Эммануэля Макрона. Манифестанты выступили против вовлечения страны в украинский конфликт.

В американском штате Южная Каролина один человек погиб, еще 11 получили ранения во время уличной перестрелки в Миртл-Бич. Полиция открыла огонь в ответ на выстрелы, смертельно ранив 18-летнего участника конфликта.

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