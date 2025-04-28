Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 11:30

Политика

Новости мира: в Париже прошла акция протеста против политики Макрона

Новости мира: в Париже прошла акция протеста против политики Макрона

Путин выразил благодарность Северной Корее за помощь в освобождении Курской области

Путин поздравил по телефону командиров с освобождением Курской области

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Пакистана

Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым

Путин по телефону поздравил командиров с освобождением Курской области

Жители приграничных районов Курской области готовятся вернуться в свои дома

В Курской области завершилась операция по освобождению приграничья

Новости мира: посольство России предупредило туристов об опасности в Индии

В Госдуме предложили запретить рекламу гадалок и экстрасенсов

В Париже состоялась многотысячная демонстрация, участники которой требовали выхода Франции из НАТО и Евросоюза, а также отставки президента Эммануэля Макрона. Манифестанты выступили против вовлечения страны в украинский конфликт.

В американском штате Южная Каролина один человек погиб, еще 11 получили ранения во время уличной перестрелки в Миртл-Бич. Полиция открыла огонь в ответ на выстрелы, смертельно ранив 18-летнего участника конфликта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияза рубежомвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика