ВСУ потребовали мобилизовать еще полмиллиона человек в 2024 году

ВС Украины потребовали мобилизовать еще полмиллиона человек в 2024 году. Чтобы отправить в армию больше людей, в Верховной раде Украины разработан законопроект о замене срочной службы на общевойсковую подготовку в ВУЗах.

Как прокомментировал глава украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, эта норма позволит мобилизовать 18-летних людей. Пройдя курсы, они получат военную специальность и станут резервистами, которых можно будет призывать в армию.

Тем временем на Украине люди агрессивно реагируют на сотрудников военкомата. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.