Экипаж российского корабля "Иван Хурс" рассказал, как им удалось отбить атаку дронов

Члены экипажа российского корабля "Иван Хурс" рассказали, как отбивали атаку морских дронов на судно, которое находилось в исключительной экономической зоне Турции.

Как сообщили в Минобороны РФ, нападение произошло 24 мая в 140 километрах от пролива Босфор. По словам членов экипажа, на судно совершили нападения три беспилотных катера.

В итоге техника противника была уничтожена и не смогла подойти к российскому кораблю.

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