Эрдоган призвал США найти "террориста", разбившего окна "Турецкого дома" в Нью-Йорке

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал у американских властей срочно найти человека, который разбил окна "Турецкого дома" в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

По его словам, им доверили безопасность "Турецкого дома", поэтому они должны найти злоумышленника, напавшего на здание.

"Разве мы не скажем американским властям, силам безопасности, что они должны срочно отыскать этого террориста? Они должны сделать, что требуется. Как бы они сами расценили подобный инцидент в Турции? – заявил турецкий лидер.

Нападение на "Турецкий дом" произошло в районе Манхэттен в Нью-Йорке. В результате оказались разбиты стекла на входе в генконсульство республики.

Отмечается, что в здании в этот момент проходило голосование во втором туре выборов президента. Согласно информации СМИ, злоумышленниками являются сторонники террористов.