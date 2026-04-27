Новости мира: Трамп заявил, что нефтепроводы Ирана взорвутся через три дня

Президент США Дональд Трамп пообещал Ирану, что нефтепроводы исламской республики взорвутся через три дня из-за засорения. По его словам, страна сталкивается с нехваткой мест для хранения добываемой нефти. Морская блокада портов Ирана со стороны США продолжается с 13 апреля.

В Испании 33-летний скотовод стал жертвой разъяренного быка. Пострадавший скончался от полученных травм по пути в больницу. В 2026 году это уже третий случай гибели человека в результате нападения быка.

