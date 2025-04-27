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Новости

27 апреля, 14:45

Политика

Новости мира: посольство России предупредило туристов об опасности в Индии

Новости мира: посольство России предупредило туристов об опасности в Индии

В Госдуме предложили запретить рекламу гадалок и экстрасенсов

Сдача квартир может усложниться из-за нового законопроекта

Российские войска полностью освободили Курскую область

Курская область полностью освобождена от украинских войск

Владимир Путин получил доклад о завершении операции по освобождению Курской области

Операция по освобождению Курской области от ВСУ полностью завершена

Курская область полностью освобождена от украинских войск

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена

Джо Байден готов выступать на мероприятиях за 300 тыс долларов

Посольство России в Индии призвало воздержаться от поездок в Дамму, Кашмир и Ладакх из-за обострения конфликта между Индией и Пакистаном. Туристов, находящихся в регионе, просят сообщить о своем местонахождении. Ситуация обострилась после атаки террористов на туристов во время конной прогулки.

В США в Аризоне гоночная лодка взлетела в воздух во время показательного заезда. Судно перевернулось несколько раз, но пилоты не пострадали и не потребовали госпитализации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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