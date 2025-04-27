Новости мира: посольство России предупредило туристов об опасности в Индии

Посольство России в Индии призвало воздержаться от поездок в Дамму, Кашмир и Ладакх из-за обострения конфликта между Индией и Пакистаном. Туристов, находящихся в регионе, просят сообщить о своем местонахождении. Ситуация обострилась после атаки террористов на туристов во время конной прогулки.

В США в Аризоне гоночная лодка взлетела в воздух во время показательного заезда. Судно перевернулось несколько раз, но пилоты не пострадали и не потребовали госпитализации.

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