Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 15:15

Политика

Российские военные сбили вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ в зоне СВО

Российские военные сбили вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ в зоне СВО

Новости часа: в Кремле заявили о причастности спецслужб к терактам на "Северных потоках"

Новости часа: Песков прокомментировал планы по размещению тактического оружия в Белоруссии

Военные РФ обнаружили иностранных наемников на авдеевском направлении

Минобороны РФ показало работу РСЗО "Град" в зоне СВО

Новости часа: Собянин поздравил со Всемирным днем театра деятелей театрального искусства

В Кремле заявили о причастности западных спецслужб к терактам на "Северных потоках"

Премьер-министр Израиля объявил, что приостановит судебную реформу – СМИ

Российские ударные вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне СВО

В Минобороны РФ показали боевую работу РСЗО "Град" в зоне СВО

Российские военные сбили вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ .

Потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 40 военных, два пикапа, а также гаубица Д-20. На херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна самоходная гаубица "Гвоздика".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика