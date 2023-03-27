Российские военные сбили вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ в зоне СВО

Российские военные сбили вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ .

Потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 40 военных, два пикапа, а также гаубица Д-20. На херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна самоходная гаубица "Гвоздика".

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