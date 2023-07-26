Российский истребитель Су-34 ликвидировал подразделения ВСУ на купянском направлении

Российский истребитель Су-34 разбомбил подразделения мехбригады ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Известно, что Киев перебрасывает в район Купянска резервы техники и бойцов. Военные эксперты рассказывают, что под Купянском ВСУ часто используют кассетные боеприпасы.

Представители ООН подсчитали, что примерно треть территории Украины покрыта неразорвавшимися снарядами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.