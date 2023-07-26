Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Политика

Российский истребитель Су-34 ликвидировал подразделения ВСУ на купянском направлении

Российский истребитель Су-34 ликвидировал подразделения ВСУ на купянском направлении

Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ

Военные РФ продвинулись в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении

Опубликован документ ФБР о коррупционной схеме с возможным участием семьи Байдена

Военный стратег Минобороны Австрии заявил о больших потерях в рядах ВСУ

Отбывавший наказание в РФ американец получил ранение на Украине

Военные РФ остановили три диверсионно-разведывательные группы на запорожском направлении

Новости часа: российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР

Представители КПРФ и организации "Дети войны" обсудили введение специальных льгот и выплат

Новости часа: в Кремле не исключили визита Путина в Индию на саммит G20

Российский истребитель Су-34 разбомбил подразделения мехбригады ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Известно, что Киев перебрасывает в район Купянска резервы техники и бойцов. Военные эксперты рассказывают, что под Купянском ВСУ часто используют кассетные боеприпасы.

Представители ООН подсчитали, что примерно треть территории Украины покрыта неразорвавшимися снарядами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЕвдокимовДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика