Москва передала Киеву 1 тыс тел погибших украинских военных

Москва передала Киеву 1 тысячу тел погибших украинских военных и получила 35 тел российских воинов, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

По информации МИД РФ, с июня прошлого года российская сторона передала Украине более 12 тысяч тел военнослужащих и получила более 200 тел российских бойцов.

Кроме того, в 17 раундах обменов военнопленными между Россией и Украиной освободили свыше 4 тысяч человек.

