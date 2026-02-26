Форма поиска по сайту

26 февраля, 13:45

Политика

Москва передала Киеву 1 тыс тел погибших украинских военных

Кризис вокруг иранской ядерной программы обсудят в Женеве

Третий раунд переговоров между Ираном и США начался в Женеве

ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ в зоне СВО

В ГД предложили разрешить россиянам рефинансировать микрозаймы в банках

Трамп заявил об усердной работе США над завершением конфликта на Украине

Артиллерия группировки "Север" уничтожила склады с боеприпасами ВСУ

Формирование нового состава Общественной палаты началось в России

Британия и Франция могут рассмотреть возможность передать ядерное оружие Украине

МИД России отменил рекомендацию воздержаться от посещения Венесуэлы

Москва передала Киеву 1 тысячу тел погибших украинских военных и получила 35 тел российских воинов, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

По информации МИД РФ, с июня прошлого года российская сторона передала Украине более 12 тысяч тел военнослужащих и получила более 200 тел российских бойцов.

Кроме того, в 17 раундах обменов военнопленными между Россией и Украиной освободили свыше 4 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

