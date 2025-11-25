Схему оплаты общедомовых коммунальных расходов предложили изменить в России

Схему оплаты общедомовых коммунальных расходов хотят изменить в России. Речь идет об электроэнергии, воде и других ресурсах, которые используют для содержания общего имущества в многоквартирных домах.

В Госдуме предлагают отказаться от начисления оплаты по нормативам, и рассчитывать ее на основании показаний общедомовых счетчиков. Эту инициативу поддержали в правительстве. Полагают, что новая схема сделает оплату услуг более прозрачной, а у жильцов и управляющих компаний появится стимул более бережно относится к ресурсам, что снизит общие расходы.

