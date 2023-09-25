Умер бывший министр экономики РФ Евгений Ясин

Бывший министр экономики РФ Евгений Ясин ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в Высшей школе экономики, где Ясин был почетным научным руководителем.

В 1994–1997 годах Евгений Ясин занимал пост министра экономики. Он был одним из главных реформаторов 90-х годов, участвовал в разработке программы по переходу СССР к рыночной экономике. А с 1998 года по июль 2021 года он занимал должность научного руководителя НИУ ВШЭ.

В конце августа 2023 года в телеграм-каналах появилась информация, что Ясина положили в реанимацию в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.