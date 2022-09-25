Россиянин показал европейцам, как тратит газ в квартире

За тем, как горит газ в квартире россиянина, наблюдали тысячи пользователей Сети в Европе и Америке. Канал ироничного стримера заблокировали – европейцам сейчас не до смеха.

Накануне зимы протестные настроения подогревает замороженный "Северный поток – 2". Так чем будут же будут топить в Евросоюзе? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

