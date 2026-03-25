В ГД предложили ввести кешбэк на коммунальные услуги в России

Коммунальные услуги с кешбэком предложили ввести депутаты Госдумы. Парламентарии направили предложение в Минстрой и ЖКХ. Предполагается, что получить назад часть средств смогут те, кто оплачивает коммуналку вовремя.

Если гражданин в течение 12 месяцев подряд полностью закрывает счета, то по итогам года ему начислят 10% от общей суммы. При этом возврат предлагают делать в виде уменьшения будущих платежей по лицевому счету.

