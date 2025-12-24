Российские войска вошли в населенный пункт Прилипка в Харьковской области. Подразделения группировки "Восток" также взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Днепропетровской области.

По данным Минобороны России, за минувшие сутки были нанесены удары по скоплениям противника в районах нескольких населенных пунктов. С начала специальной военной операции уничтожены свыше 104 тысяч беспилотников, более 26,5 тысячи танков и 32 тысяч орудий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.