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24 октября, 19:30

Политика

МО РФ показало работу БПЛА десантно-штурмового соединения на запорожском направлении

МО РФ показало работу БПЛА десантно-штурмового соединения на запорожском направлении

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Минобороны РФ показало работу БПЛА десантно-штурмового соединения: они активно громят ВСУ на запорожском направлении. Операторы беспилотников сбрасывают на украинские позиции и технику мины и гранаты.

По данным Минобороны России, за время СВО одно из отделений десантников поразило более 500 боевиков и около 20 единиц бронированной техники противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Фоменко
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