МО РФ показало работу БПЛА десантно-штурмового соединения на запорожском направлении

Минобороны РФ показало работу БПЛА десантно-штурмового соединения: они активно громят ВСУ на запорожском направлении. Операторы беспилотников сбрасывают на украинские позиции и технику мины и гранаты.

По данным Минобороны России, за время СВО одно из отделений десантников поразило более 500 боевиков и около 20 единиц бронированной техники противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.