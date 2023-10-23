Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние две-три недели понесли многочисленные потери в зоне спецоперации. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

"С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух–трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава – эта цифра измеряется тысячами", – цитирует его РИА Новости.

Говоря о потерях техники с украинской стороны, Гагин отметил, что ее объем измеряется несколькими сотнями. Он также обратил внимание, что Киев все чаще сталкивается с нехваткой иностранного вооружения.

Для решения этой проблемы, по мнению Гагина, Украина пытается привлечь внимание западных союзников в лице США и других стран НАТО.

До этого СМИ отметили поведение Владимира Зеленского в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где он пытался делать вид, что не привлекает внимание союзников. Согласно наблюдениям журналистов, политик заметил, что разговоры участников Альянса были сосредоточены только на конфликте на Ближнем Востоке.



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