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Президент Украины Владимир Зеленский стремится показать союзникам, что не пытается привлекать их внимание. На это обратил внимание обозреватель Financial Times Кристофер Миллер.

Он заявил, что когда Зеленский посетил с визитом штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, то обнаружил, что все обсуждают не Украину, а обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.

"Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание", – отмечает Миллер.

Журналист считает, что последние политические события доказывают "усталость мира" от Украины. По его мнению, киевским властям станет все сложнее просить о дополнительной многомиллиардной поддержке на фоне других глобальных вызовов.

Ранее стало известно, что Зеленский хотел прилететь в Израиль в качестве поддержки, но израильские власти заявили, что глава Украины выбрал для визита "неподходящее время". Зеленский хотел прилететь в Израиль в знак солидарности вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Украина надоела многим в Европе, но они через самовнушение пытаются удерживать эту ситуацию на плаву.



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