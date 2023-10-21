ATACMS оказались бесполезны из-за контрмер ВС РФ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Американские ракеты ATACMS оказались бесполезны против российской армии из-за принятых РФ контрмер. Об этом пишет The Spectator.

Отмечается, что большинство ракет ATACMS, вероятно, были обмануты, перехвачены или другим способом не попали в цель. Россия же показала готовность адаптироваться к любому поставляемому Украине оружию.

Подчеркивается, что ВСУ "провалили" контрнаступление и получили тяжелый удар. Авторы публикации считают, что украинские военные не выполнили задач.

"<...> русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными и адаптируемыми, чем предполагалось", – уточнили в тексте.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон признала , что США передали Киеву тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 километров. При этом она не уточнила, сколько ракет было передано и когда состоялась передача.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что передача американских ракет ATACMS Украине продлит агонию "киевского режима", а результата от таких поставок не будет.

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