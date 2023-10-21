Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска вынуждают Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходить на альтернативную, но все же невыгодную тактику, потому что без проблем выбивают западную бронетехнику. Об этом пишет Modern Diplomacy.

Так, ВСУ перешли на тактику пехотных атак без поддержки боевых машин в качестве альтернативы применению уязвимой западной техники. По информации портала, украинские военные выдвигаются на передовые позиции ночью. В наступление они переходят на рассвете, иногда используют гражданские автомобили.

"Украина заплатила очень высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию "мясных штурмов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что американская бронетехника плохо проявила себя на Украине. Европейские БТР и другие типы техники также стали "хорошими целями" для российской артиллерии, "Ланцетов" и других дронов, вертолетов с противотанковыми ракетами, мин, считают авторы материала.

Бронетехника испытывает большие проблемы с "выживанием" в условиях современного поля боя, указывается в тексте.

Ранее в Польше заявили, что применение тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) "Тосочка" на Украине станет плохой новостью для ВСУ. Отмечалось, что термобарическая бомба может привести к разрушениям из-за высокой температуры и избыточного давления. Кроме того, ударная волна от удара ТОС может попасть внутрь зданий, что смертельно опасно для людей.

До этого в СМИ сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на серьезные уступки ради достижения мира. В частности, он должен будет признать потерю территории и отказаться от намерений войти в НАТО и Евросоюз.

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