В Польше назвали кошмаром для ВСУ применение российской системы "Тосочка"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Применение тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) "Тосочка" на Украине станет плохой новостью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявляет польское издание Interia.

"Залп из этого оружия способен за считаные секунды нанести чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия. Система может стрелять страшными термобарическими снарядами", – сказано в материале.



Как сообщает источник, термобарическая бомба может привести к разрушениям из-за высокой температуры и избыточного давления. Кроме того, ударная волна от удара ТОС может попасть даже внутрь зданий, что смертельно опасно для людей.

По сравнению с ТОС-1, которое хотят ВСУ, ТОС-2 еще опаснее – кабина стала бронированной, а более мощный двигатель позволяет развивать скорость до 100 километров в час. Сзади машины сделали пусковую установку, а также увеличили дальность удара ракет с трех до 15 километров, подчеркнули в статье.

Впервые "Тосочку" показали в июне 2020 года на параде Победы в Москве.

Ранее сообщалось, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной химической и биологической защиты (РЗБЗ) группировки "Центр" уничтожил скопление украинских сил на одном из укрепленных районов в зоне проведения СВО.

"Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками. У нее повышенная мобильность, увеличенная дальность и точность используемых боеприпасов, а также усиленная огневая мощь.

Российские войска применили в зоне СВО новейшую систему ТОС-2 "Тосочка"