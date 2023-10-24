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С нехваткой боеприпасов столкнулась не только Украина, но и весь мир, отметил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"У нас огромный дефицит боеприпасов не только на Украине, но и во всем мире. <...> Мы понимаем, что должны производить их здесь, на Украине, потому что во всем мире они закончились. Все склады пусты", – приводятся его слова в статье Financial Times.

В материале отмечается, что украинским властям пришлось вносить некоторые изменения в бюджет, чтобы сконцентрироваться на военно-оборонном комплексе, включая ПВО и артиллерию.

Однако у Киева нет возможности оперативно трансформировать производство боеприпасов, написала газета, ссылаясь на заявление чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние две-три недели понесли многочисленные потери в зоне спецоперации. Говоря о потерях техники с украинской стороны, он отметил, что ее объем измеряется несколькими сотнями. По его словам, Киев все чаще сталкивается с нехваткой иностранного вооружения.

Для решения этой проблемы, по мнению Гагина, Украина пытается привлечь внимание западных союзников в лице США и других стран НАТО.



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