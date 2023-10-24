Украинские войска потеряли до двух рот живой силы на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ потеряли до двух рот живой силы в ходе боевых действий на купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Сергея Зыбинского.

Кроме того, украинская армия также потеряла два БТР М113, один пикап, боевую бронированную машину "Козак" и один пункт боепитания.

Российские войска на купянском направлении отразили девять атак украинских штурмовых групп в районах Сергеевки, Ивановки, Синьковки, Загоруйковки и Тимковки. Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и командно-наблюдательным пунктам противника возле Глушковки, Ковшаровки, Степовой Новоселовки, Невского и Песчаного.

Помимо этого, российские тяжелые огнеметные системы поразили скопление живой силы ВСУ в укрытиях в районе Тимковки. Зыбинский добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы войска РФ уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", артиллерийское орудие Д-20 и два минометных расчета ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС-1А) "Солнцепек" воздушно-десантных войск используют новые программы для привязки к местности во время стрельбы.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины за последние две-три недели понесли многочисленные потери в зоне спецоперации.

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