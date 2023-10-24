В Севастополе отражают возможную атаку украинских подводных диверсионных сил – Развожаев

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Черноморский флот РФ отбивает на внешнем рейде возможную атаку подводных диверсионных сил и средств Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Громкие звуки – это на внешнем рейде – Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника", – написал глава Севастополя.

Какие-либо подробности случившегося Развожаев пока не привел.

Ранее СМИ сообщали о том, что ГУР Минобороны Украины, которое сотрудничает с ЦРУ, причастно к десяткам запусков беспилотных летательных аппаратов по объектам России, включая удары и по Кремлю.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинская сторона может бездумно использовать уже поставленные ракеты ATACMS для ударов по российским территориям, однако на это есть чем ответить.

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