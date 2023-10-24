Украинские войска обстреляли территорию ДНР 51 раз за сутки

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

За прошедшие сутки украинская сторона совершила 51 обстрел территории Донецкой Народной Республики. Об этом рассказало представительство ДНР в СЦКК в своем официальном телеграм-канале.

В результате обстрелов погибла женщина в Куйбышевском районе Донецка. Кроме того, различные ранения получили еще трое мирных жителей этого же района. Повреждения получили восемь жилых домов Куйбышевского района и один объект гражданской инфраструктуры.

Всего под огнем ВСУ оказались четыре населенных пункта региона: Донецк, Горловка, Макеевка и Ясиноватский район. Украинскими войсками было выпущено 172 единицы различных боеприпасов.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев намерен осуществить принудительную эвакуацию детей с подконтрольной Украине части ДНР. По ее словам, речь идет о восьми населенных пунктах Артемовского и Покровского районов, где обстановка остается напряженной.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что система противовоздушной обороны за сутки уничтожила 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской области.

ВС РФ отразили 29 атак ВСУ в зоне спецоперации за прошедшие сутки