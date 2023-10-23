На Украине заявили, что готовят принудительную эвакуацию детей с подконтрольной части ДНР

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Украина намерена осуществить принудительную эвакуацию детей с подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера страны Ирину Верещук.

Она рассказала, что речь идет о восьми населенных пунктах Артемовского и Покровского районов, где обстановка остается напряженной.

"На заседании координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации единогласно поддержано решение Донецкой областной военной администрации об объявлении обязательной эвакуации примерно 250 детей", – уточнила она.

По ее словам, вывозить каждого ребенка будут вместе с одним из родителей или законным представителем. Эвакуационные мероприятия проведут до начала холодов, добавила Верещук.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние две-три недели понесли многочисленные потери в зоне спецоперации. Говоря о потерях техники с украинской стороны, он отметил, что ее объем измеряется несколькими сотнями. По его словам, Киев все чаще сталкивается с нехваткой иностранного вооружения.

Для решения этой проблемы, по мнению Гагина, Украина пытается привлечь внимание западных союзников в лице США и других стран НАТО.



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