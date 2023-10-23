23 октября, 15:34Происшествия
ПВО сбила воздушные цели в небе над Ростовской областью
Фото: министерство обороны Российской Федерации
Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей над Ростовской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Подразделения противовоздушной обороны в 14:59 успешно отработали по воздушным целям", – сообщил он.
Пострадавших и разрушений в результате произошедшего не оказалось. Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие.
Вместе с этим Голубев добавил, что система ПВО, ликвидируя воздушные цели, выполняет задачи СВО. Он обратил внимание, что при повторном обнаружении объектов ее система может быть продолжена.
До этого ПВО сбила в небе над Белгородской областью украинский беспилотник. Он преследовал цель достичь российских объектов. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего не было.
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