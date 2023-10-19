19 октября, 22:59Происшествия
ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью – МО РФ
Фото: министерство обороны РФ
Система противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовала беспилотник, запущенный с украинской стороны, в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Попытка атаковать российские объекты была предпринята киевским режимом около 22:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении ведомства.
Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших и разрушений в результате произошедшего, по предварительной информации, не выявлено.
Накануне киевский режим также предпринял попытку атаковать регион. Украина запустила беспилотник в направлении РФ около 20:00. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего не было.
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