ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью – МО РФ

Фото: министерство обороны РФ

Система противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовала беспилотник, запущенный с украинской стороны, в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытка атаковать российские объекты была предпринята киевским режимом около 22:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших и разрушений в результате произошедшего, по предварительной информации, не выявлено.

Накануне киевский режим также предпринял попытку атаковать регион. Украина запустила беспилотник в направлении РФ около 20:00. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего не было.



Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью