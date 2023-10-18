Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Белгородской областью – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, попытка атаки была предпринята украинской стороной около 20:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, беспилотник был сбит в Белгородском районе. По предварительным данным, пострадавших и инфраструктурных разрушений выявлено не было.

До этого в районе Крыма сбили две украинские ракеты С-200. Их осколки упали в безлюдном месте и детонировались. В результате происшествия никто не пострадал.



Штурмовики Су-25 уничтожили полевые позиции и бронетехнику ВСУ на донецком направлении