В Минобороны рассказали о новых программах для "Солнцепеков"

Фото: Министерство обороны РФ

Экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС-1А) "Солнцепек" воздушно-десантных войск используют новые программы для привязки к местности во время стрельбы. Об этом сказано в телеграм-канале Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, теперь с помощью БПЛА, которые в режиме реального времени передают данные командному пункту, осуществляется точечное отслеживание необходимых целей. Так, "Солнцепеки" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения на данный момент используются десантно-штурмовым формированиями в ходе обороны в районе Вербового на запорожском направлении.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что реактивная система залпового огня "Солнцепек" является самым страшным оружием российской армии. По его словам, он наблюдал последствия работы РСЗО в зоне спецоперации. Вместе с этим он заявил, что боится ее больше всего.

Российские военные показали работу ТОС "Солнцепек" в зоне СВО