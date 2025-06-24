Конфликт Израиля и Ирана может стать темой саммита НАТО

Ирано-израильский конфликт может стать темой для обсуждения на саммите НАТО в Гааге, который начинает свою работу 24 июня.

Но главным вопросом будет увеличение расходов на оборону, как того требуют США. В связи с этим участники саммита с опасением ожидают прибытия американского лидера Дональда Трампа.

Мероприятие в Гааге эксперты называют одним из самых напряженных за последние годы. Европа беспокоится, что Трамп может вывести Соединенные Штаты из НАТО, если не увидит отдачи от других стран-участниц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

