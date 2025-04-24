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24 апреля, 12:15

Политика

Захарова связала срыв переговоров в Лондоне с желанием Зеленского подорвать мирный процесс

Захарова связала срыв переговоров в Лондоне с желанием Зеленского подорвать мирный процесс

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Президент Владимир Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций по Украине, "подтвердив желание торпедировать наметившийся мирный процесс", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в Лондоне предполагалось обсудить план Вашингтона из семи пунктов, чтобы открыть путь к мирному урегулированию.

Также Киевом было нарушено и пасхальное перемирие, которое объявил Владимир Путин, а украинская сторона, позже поддержала, подчеркнула дипломат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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