Президент Владимир Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций по Украине, "подтвердив желание торпедировать наметившийся мирный процесс", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в Лондоне предполагалось обсудить план Вашингтона из семи пунктов, чтобы открыть путь к мирному урегулированию.

Также Киевом было нарушено и пасхальное перемирие, которое объявил Владимир Путин, а украинская сторона, позже поддержала, подчеркнула дипломат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.