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24 апреля, 07:45

Политика

Замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов задержан за взятку

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В Следственном комитете сообщили о задержании заместителя министра обороны. Тимура Иванова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Согласно Уголовному кодексу РФ, это более одного миллиона рублей.

Максимальное наказание составляет до 15 лет лишения свободы. Еще днем во вторник, 23 апреля, Тимур Иванов присутствовал на коллегии министерства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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