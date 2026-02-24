Форма поиска по сайту

Эксперт Данилин заявил, что передача Киеву ЯО негативно отразится на мирных переговорах

Песков заявил, что передача Киеву ядерной бомбы является нарушением международного права

ВС РФ освободили Риздвянку в Запорожской области

ВС РФ ликвидировали пути снабжения ВСУ в Орехове Запорожской области

В Нижнем Новгороде могут создать реестр "растений-иноагентов"

Трамп поручил Пентагону рассекретить все документы об инопланетянах и НЛО

В Госдуме предложили возвращать 25% от взносов на капремонт молодым семьям

Путин встретился с вдовами героически погибших российских спецназовцев

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля

Путин вручил бойцам СВО госнаграды в День защитника Отечества

Передача Украине ядерного оружия (ЯО) и средств для его доставки может самым негативным образом отразиться на мирном урегулировании конфликта, заявил директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве России Павел Данилин.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ заявляла, что Великобритания и Франция якобы активно работают над решением вопроса предоставления Киеву ЯО и средств его доставки. Лондон и Париж считают, что Украине нужно передать атомную или хотя бы "грязную" бомбу, уверены в ведомстве.

По словам Данилина, если эта информация подтвердится, то это может повлечь возможные удары ядерным оружием по территории Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикавидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

