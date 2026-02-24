Передача Украине ядерного оружия (ЯО) и средств для его доставки может самым негативным образом отразиться на мирном урегулировании конфликта, заявил директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве России Павел Данилин.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ заявляла, что Великобритания и Франция якобы активно работают над решением вопроса предоставления Киеву ЯО и средств его доставки. Лондон и Париж считают, что Украине нужно передать атомную или хотя бы "грязную" бомбу, уверены в ведомстве.

По словам Данилина, если эта информация подтвердится, то это может повлечь возможные удары ядерным оружием по территории Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.